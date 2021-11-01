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На сельскую ипотеку в 2022 году выделят 11,5 млрд рублей

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В 2022 году на поддержку программы сельской ипотеки планируется предусмотреть 11,5 млрд рублей. Такие средства заложены в проекте ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщили «Известиям» в Минсельхозе.

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Там также напомнили, что в 2021 году на субсидирование процентной ставки было предусмотрено 4,1 млрд рублей. Кроме того, дополнительно выделили 3,2 млрд, которые распределены уполномоченным банкам в полном объеме, отметили в ведомстве. В 2020 году, к примеру, было оформлено более 25,5 тыс. займов на общую сумму свыше 50 млрд рублей.

«Учитывая высокую востребованность льготного ипотечного кредитования среди граждан (в 2021 году в уполномоченные банки всего поступило 223,8 тыс. заявок на 475,4 млрд рублей, выдано 50,1 тыс. кредитов на 95,6 млрд рублей), Минсельхоз России будет обеспечивать согласование заявок в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований», — сообщили «Известиям» в ведомстве.

В министерстве добавили, что проработка вопроса о дополнительном выделении бюджетных средств на субсидирование льготной ипотеки ведется на постоянной основе. Там также отметили: наибольший интерес к этой программе поддержки наблюдается в Татарстане, Башкирии и Новосибирской области.

Сельская ипотека стала одной из наиболее эффективных мер поддержки в рамках комплексного развития территорий, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Загородный сбыт: на сельскую ипотеку выделят 11,5 млрд рублей

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