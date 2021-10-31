Суд отпустил задержанную за обнаженное фото в Петербурге блогершу

Суд Санкт-Петербурга отпустил Ирину Волкову, задержанную после обнаженной фотосессии на фоне Исаакиевского собора, сама блогерша принесла свои извинения в зале суда за свой поступок. Заседание состоялось 31 октября.

«Извиняюсь за то, что сделала такие фотографии, тем самым оскорбив чувства верующих людей. Заигралась немножко в инста-блогера. Делала фотографии без ума», — сказала Волкова.

В пресс-службе указали, что суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Волковой. Ей было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Однако суд принял решение отпустить Волкову. Следователь, в свою очередь, ходатайство в отношении задержанной поддержал. Прокурор возражал, поясняя, что отсутствуют основания, но суд отказал. Доводы следствия предположительны, отметили в пресс-службе.

Сама блогерша заявила, что зарабатывает «шугарингом и бровями», иногда получает 15 тыс., а иногда 100 тыс. рублей в месяц. Девушка воспитывает несовершеннолетнего ребенка, в город она приехала после государственного переворота на Украине в 2014 году.

Фотографии и видео девушка опубликовала в Сети еще летом. На кадрах она позирует в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Пост вызвал бурную реакцию пользователей интернета, им также заинтересовались правоохранители. 30 октября Волкову задержали.