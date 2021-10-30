В Петербурге задержали девушку за обнаженное фото у Исаакиевского собора

Жительница Санкт-Петербурга Ирина Волкова задержана после обнаженной фотосессии на фоне Исаакиевского собора. Об этом в субботу, 30 октября, сообщил РЕН ТВ.

Блогерша опубликовала летом в Сети видео, на котором она позирует в нижнем белье рядом с Исаакиевским собором. Кадры вызвали бурную реакцию пользователей интернета, ими также заинтересовались правоохранители.

Сейчас следователи работают с девушкой.

29 октября мировой суд в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера Руслана Бобиева (настоящее имя — Руслани Муроджонзод) и модель Асю Акимову (Анастасия Чистова), устроивших фотосессию на Красной площади.

Блогер из Таджикистана был задержан в Москве 30 сентября после публикации в Сети его снимков с Чистовой, которая в тот момент была одета в форму полицейского. Двое молодых людей имитировали половой акт на фоне храма Василия Блаженного.