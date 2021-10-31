Макгрегор анонсировал «величайшее возвращение в истории спорта»

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор, восстанавливающийся после перелома ноги, 31 октября анонсировал «величайшее возвращение в истории спорта».

По его словам, он стремится вернуться на ринг с удвоенной силой.

«Спасибо всем моим врачам и моей команде за то, что так быстро восстановили меня после операции! Есть над чем поработать, но я известен тем, что действую», — написал спортсмен в Instagram.

Он отметил, что полученная им травма не сможет его остановить. В доказательство своей хорошей спортивной формы он опубликовал видеоролик тренировок.

Ранее в этот день экс-чемпион турнира Bellator по ММА в полутяжелом весе Александр Шлеменко поделился мнением, что временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян способен победить ирландца Макгрегора, несмотря на разницу в весе.

Итог возможного боя россиянина с ирландцем, который прославился как первый боец в истории UFC, владевший одновременно двумя титулами в полулегкой и легкой весовых категориях, Шлеменко предсказывать не стал.

В сентябре Макгрегор пожаловался на отсутствие поддержки коллег по рингу после травмы. По мнению бойца, окружающие, вместо того чтобы морально поддержать его на фоне перелома и перенесенной операции, стараются его разозлить.