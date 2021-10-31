В реке в Дагестане экологи нашли использованные шприцы

В Дагестане в реке Аварское Койсу экологи обнаружили большое количество использованных шприцев. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщили в Каспийском природоохранном центре.

На видео, снятом жителем села Чалда Гергебильского района, видно большое количество использованных одноразовых шприцев и систем для внутривенных инъекций.

В организации уточнили, что данные шприцы относятся к особо опасным отходам класса Б, которые содержат эпидемиологически опасные отходы, возможно, зараженные патогенными микроорганизмами.

Как сообщили «Известиям» в Гергебильской центральной районной больнице, из медучреждения и подведомственных организаций сброса таких отходов не было.

В пресс-службе минприроды Дагестана рассказали «РИА Новости», что река будет очищена после понижения уровня воды.

19 октября магаданская межрайонная природоохранная прокуратура оштрафовала золотодобытчиков на Колыме на 220 тыс. рублей за загрязнение реки Джелгалы. В деятельности недропользователей ООО «РусМинералСервис» и ООО «Север-тех-ресурс» в Ягоднинском районе были выявлены грубые нарушения закона.