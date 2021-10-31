Германия не выполняет обязательства в НАТО и сближается с Россией
По мнению Washington Examiner, Германия отворачивается от НАТО ради РФ. Страна не выполняет обязательства перед альянсом. В частности, расходы на оборону так и не достигли 2% ВВП, установленных для участников альянса. ФРГ тратит менее 20% оборонного бюджета на закупку вооружений, что недотягивает до основных целей организации, передает телеканал «Известия». Поддерживая «Северный поток – 2», ФРГ обеспечила себя бесперебойными поставками топлива. Авторы убеждены, что вероятный канцлер Олаф Шольц продолжит курс на сближение с Россией, заданный Меркель.
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