Россиянин Бутаев победил американца Джеймса и стал регулярным чемпионом WBA

Российский боксер Раджаб Бутаев одержал победу в схватке с американцем Джамалом Джеймсом и завоевал титул регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе (до 66,68 кг).

В 12-раундовом поединке, который состоялся 30 октября Лас-Вегасе (США, штат Невада), закончился победой боксера из России техническим нокаутом в девятом раунде.

Бой Бутаева и Джеймса проходил в рамках мини-турнира с целью определения единственного чемпиона именно в этой весовой категории. Во втором полуфинальном поединке суперчемпион WBA — кубинец Йорденис Угас — сойдется с лидером рейтинга из Литвы Эймантасом Станионисом, после чего суперчемпиону и регулярному чемпиону предстоит встретиться в очном поединке.

В прошедшую субботу 27-летний Бутаев боролся за пояс чемпиона мира уже во второй раз. В ноябре 2019 года он проиграл соотечественнику Александру Беспутину по решению судей, однако позднее допинг-тест победителя показал положительный результат, в результате чего он был лишен почетного титула. Таким образом, на данный момент на счету Раджаба 14 побед (11 из них — нокаутом) и ни одного поражения.

Известно, что в рамках любительских боев Бутаев уже становился чемпионом России, двукратным серебряным призером чемпионата РФ и победителем Универсиады. Кроме того, он отобрался для участия в Олимпийских играх в 2016 году, но в Рио-де-Жанейро все же не выступил, так как до срока перешел в профессиональную категорию. В том же году боксер подписал контракт с американской промоутерской компанией Fight Promotions, а его менеджером стал Вадим Корнилов.

В отличие от своего российского соперника, 33-летний Джеймс впервые боксировал за титул чемпиона мира. В своем прошлом поединке он стал обладателем временного пояса чемпиона мира WBA, выиграв у пуэрториканца Томаса Дулорме решением судей. Сейчас в послужном списке американца числится 27 побед (12 нокаутом) и два поражения.

Ранее, 16 октября, сообщалось, что российский боксер Федор Чудинов одержал победу в бою с немцем Ронни Миттагом на турнире «Клуб Казанского кремля» и в четвертый раз завоевал титул WBA Gold. Поединок в суперсреднем весе (до 76,2 кг) завершился в третьем раунде, когда Миттаг получил травму и отказался продолжать. Таким образом, россиянин победил техническим нокаутом.