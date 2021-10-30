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«Мстивший за брата» признал убийство в Дубне заказным

Застреливший прохожего в Дубне признался, что убийство было заказным
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Уроженец Луганска Леонид Василенко 30 октября признался, что убийство в подмосковной Дубне было заказным.

Как стало известно «Известиям», 25-летний мужчина написал явку с повинной, в которой рассказал, что 28 октября в Дубне он убил человека по заказу со стороны своего знакомого по имени Расул.

По словам Василенко, за преступление он получил 1 млн рублей.

Известно, что погибший работал на стройке и проживал в общежитии. Злоумышленник был задержан по горячим следам.

29 октября сообщалось, что уроженец Луганска Леонид Василенко застрелил человека на улице города Дубна из мести. В беседе с правоохранителями он объяснил, что перепутал прохожего с человеком, который убил его брата.

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