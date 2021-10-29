В Дубне мужчина перепутал прохожего с убийцей брата и застрелил его
Мужчина застрелил человека на улице в Дубне. Как сообщает 29 октября РЕН ТВ, стрелявший перепутал его с убийцей брата.
По данным телеканала, уроженец Луганска Леонид Василенко намеревался совершить акт мести. В беседе с правоохранителями он объяснил, что перепутал прохожего с человеком, который убил его родственника.
Предположительно, мужчина, которого искал стрелявший, недавно освободился из тюрьмы, где отбывал срок за преступление.
«Василенко выследил мужчину, однако перепутал его с прохожим. Застрелил невиновного», — сказал источник телеканала.
Известно, что погибший работал на стройке и проживал в общежитии. Злоумышленник был задержан по горячим следам.
Ранее, 22 октября, женщину 35 лет убили выстрелом из ружья в голову на востоке Москвы. Когда жертва вошла в подъезд своего дома, ее там поджидал злоумышленник — бывший свекор жертвы, с которым они делили имущество в суде после недавнего развода. Следователи возбудили уголовное дело.