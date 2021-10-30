Умерла 100-летний ветеран «Известий» Надежда Бобнева

На 101-м году жизни скончалась Надежда Бобнева, ветеран газеты «Известия», автор рубрик «Природа и люди», «Во саду ли в огороде».

Надежда Павловна умерла 29 октября.

Она была среди тех, кто создавал всенародную популярность «Неделе» — иллюстрированному приложению «Известий» для семейного чтения, выходившему с 1960 по 1995 год. В частности, она работала над детской «Неделькой» и веселой страничкой «Мурлындия» известинской «Недели».

В день выхода популярное приложение собирало длинные очереди у газетных киосков, отметил в беседе с «Известиями» коллега Бобневой по изданию журналист Михаил Ростарчук.

«В минувшем июле к Надежде Павловне в ее маленькую квартирку пришли коллеги, чтобы отметить чрезвычайное событие — поздравить ее со столетием. Осыпали цветами, выпили шампанского, повспоминали минувшие годы, порадовались тому, что она по-прежнему с интересом и пристрастно следит за жизнью страны по страницам «Известий», пожелали здоровья. И вот ее не стало», — рассказал он.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин выразил соболезнования родным и близким Надежды Бобневой и отметил ее неоценимый вклад в развитие отечественной журналистики.

Прощание с Надеждой Павловной пройдет в понедельник, 1 ноября. В тот же день ветерана «Известий» похоронят в Звенигороде.