Тиньков погасил издержки и штрафы по делу о налоговых нарушениях в США

Олег Тиньков выплатил США почти $509 млн по делу о налоговых нарушениях. Российский бизнесмен полностью погасил все издержки и штрафы в рамках урегулирования с американскими властями дела о неуплате налогов, передает телеканал «Известия». Кроме $248 млн налога Тиньков выплатил $100 млн штрафа, а также установленную американскими властями процентную ставку. Суд Калифорнии отменил требование об экстрадиции предпринимателя в США. В свою очередь бизнесмен назвал урегулирование вопроса гуманным и выразил сожаление по поводу случившегося.

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