В Москве резко вырос спрос на алкоголь перед нерабочими днями

Затраты жителей Москвы в алкогольных магазинах подскочили на 70% в преддверии нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, объявленных в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex, которые есть в распоряжении «Известий».

27 октября был зафиксирован рост трат москвичей почти на 70% относительно прошлой среды 20 октября, отмечается в исследовании.

При этом количество транзакций выросло на 21%, а средний чек — почти на 40%.

По словам авторов исследования, за неделю расходы жителей столицы взлетели более чем на треть.

Также был зафиксирован рост суммы покупок почти во всех крупнейших сетевых алкогольных магазинах. Там рассказали, что количество транзакций увеличилось на 23%, а сумма транзакций — на треть.

В небольших сетях по продаже алкоголя также отметили увеличение числа покупок.

Наибольший рост продаж показал «Винлаб», где сумма покупок за неделю увеличилась на 82%. В сети Vinoterra отметили увеличение количества транзакций за прошедшую неделю в 2,5 раза, а также сообщили, что сумма покупок выросла почти в два раза. На первом месте по объему и количеству покупок оказалась сеть «Красное и белое». Сумма продаж компании подросла за неделю на 27%, количество транзакций — на 5%.

Tinkoff CoronaIndex использовал в своем исследовании данные покупок по картам за период с 18 по 27 октября 2021 года в Москве.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

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