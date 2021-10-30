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Косторная оценила выступление на короткой программе Гран-при в Канаде

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После короткой программы на Гран-при в Канаде российская фигуристка Алена Косторная на пресс-конференции поделилась впечатлениями от своего выступления. Об этом 30 октября пишет «Спорт-Экспресс».

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«Я довольна выполнением некоторых своих элементов. Завтра также сконцентрируюсь на четком исполнении. Действительно трудно было сидеть в номере — начинаешь сходить с ума. Это было необычно, но мы справились», — сказала спортсменка, занявшая третье место.

В ходе короткой программы Косторная исполнила тройной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип + тройной тулуп. За свой прокат фигуристка получила 75,58 балла.

Выступление Косторной было ознаменовано новой короткой программой, которую она откатала под песню Фрэнка Синатры New York, New York.

Ранее, в субботу, стало известно, что россиянки Камила Валиева, Валерия Туктамышева и Алена Косторная заняли три первых места в короткой программе на втором этапе Гран-при в канадском Ванкувере.

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