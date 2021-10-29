МИД РФ отреагировал на заявление Microsoft о новых атаках «русских хакеров»

МИД России 29 октября ответил на заявление компании Microsoft об атаках «российских хакеров», которые якобы связаны со Службой внешней разведки РФ.

«Прозвучавшие в опубликованном компанией Microsoft докладе умозаключения о «связях» российских спецслужб с одной из хакерских группировок стали очередным звеном в цепи необоснованных заявлений на тему угроз, которые якобы исходят от нашей страны в цифровом пространстве», — сказали РБК в ведомстве.

В министерстве отметили, что Россия поддерживает «построение прозрачной, безопасной и инклюзивной системы международной информационной безопасности».

25 октября Microsoft заявила о совершении 22,8 тыс. хакерских атак группой Nobelium, которую связывают с Россией.

«С 1 июля по 19 октября мы предупредили 609 компаний-клиентов, которые за это время были атакованы Nobelium более 22,8 тыс. раз», — сказали в компании.

14 декабря 2020 года The Washington Post писала, что группа хакеров из иностранного государства сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Позднее, в феврале 2021 года, в Вашингтоне сообщили, что атака на Госдеп и ряд американских министерств через SolarWinds, вероятно, была проведена хакером, который имеет российское происхождение.