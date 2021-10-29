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Выплаты для поддержки малого и среднего бизнеса в РФ начнутся с 15 ноября

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Власти РФ с 15 ноября начнут выплаты для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса. Соответствующее постановление 29 октября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Подача заявлений стартует 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года.

«Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Сбор заявок дистанционно будет осуществлять Федеральная налоговая служба. Предпринимателям потребуется лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре СОНКО Минэкономразвития», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Днем ранее Мишустин рассказал, что кабмин направит 38,5 млрд рублей на гранты для малого и среднего бизнеса, что позволит поддержать более 3 млн работников.

25 октября правительство подготовило проект о выплатах малому бизнесу и НКО, пострадавшим от пандемии коронавируса. Малый бизнес, таким образом, получит грант в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника. По словам Мишустина, такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям часть выручки и поддержать около 3 млн человек.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России в связи с коронавирусом введен перечень мер поддержки, рассчитанных как на семьи с детьми, так и на бизнес. Ситуация находится на контроле у правительства страны.

Также 25 октября правительство Москвы утвердило программу льготного кредитования крупного бизнеса. Воспользоваться ею могут компании из наиболее пострадавших во время распространения коронавируса отраслей.

В рамках программы компаниям просубсидируют 4% годовой ставки по кредиту. Для предпринимателей ее размер не превысит 6% годовых. Срок субсидирования составляет 12 месяцев, а максимальная сумма займа — до 500 млн рублей.

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