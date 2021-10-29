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В Минэкономразвития объяснили прекращение поставок угля на Украину

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Прекращение поставок Россией энергетического угля Украине связано с растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. Об этом сообщили в пятницу, 29 октября, в Минэкономразвития РФ.

«Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимний период необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — уточнили в ведомстве в беседе с ТАСС.

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Ранее в этот день руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Россия прекратит поставки энергетического угля на Украину. Он отметил, что это можно сравнить с энергетической войной.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в тот же день добавил, что Украина не заключила новые договоры с российскими угольными компаниями, поэтому и перестанет получать уголь. При этом он указал на то, что в этом вопросе нет политики.

В начале сентября депутат Верховной рады, генерал-лейтенант МВД Украины Геннадий Москаль заявил, что если стране не удастся договориться с Россией о поставках газа, то Киев будет вынужден переходить на дрова и солому.

13 октября «Укрэнерго» в отчете сообщило, что запасов угля на украинских тепловых электростанциях (ТЭС) примерно в 3,9 раза меньше, чем необходимо. Как отметили в национальной энергетической компании, общие запасы уменьшились на 6,5%, его объем составил 666,6 тыс. т.

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