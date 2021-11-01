Едва ли не самая острая для большинства граждан проблема роста цен на продовольствие и другие потребительские блага обсуждается у нас почти исключительно с точки зрения экономики — науки о рациональном ведении хозяйства. Но эта наука не определяет общенациональные цели хозяйствования — их задают общественная мораль и Конституция, согласно которой «Россия — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

Представьте, что вам 30 лет и у вас полная семья с тремя детьми двух, шести и девяти лет. В такой семье, скорее всего полноценно, работать сможет только один взрослый. Предположим, он получает зарплату, среднюю для своего региона. Если это не Москва, Магадан или Чукотка, где средняя номинальная начисленная зарплата в месяц свыше 100 тыс. рублей, а, например, Тамбовская область или Алтайский край, где она составляет 32,4 тыс., либо один из регионов СКФО (от 28 до 38 тыс.) или Южного (от 29 до 40 тыс.), либо Костромская, Псковская, Орловская, Ульяновская или Саратовская область (от 34 до 37 тыс.), на руки работающий член семьи получает в месяц примерно 25–35 тыс. рублей.

Необходимые расходы такой семьи: на общественный транспорт — минимум 3 тыс. в месяц, скромный обед на работе — еще 3 тыс., оплата жилья и коммуналки, телефонов, интернета — еще минимум 4 тыс. Остается максимум 25 тыс. Поскольку средний доход на члена такой семьи ниже регионального прожиточного минимума, у нее, как правило, есть право получить в заявительном порядке пособие в размере прожиточного минимума — скорее всего, на одного из детей. С учетом такого пособия семья должна укладываться в своих ежедневных расходах в сумму от 900 до 1200 рублей, то есть от 180 до 240 рублей на каждого. Хватит ли этого на питание, которое позволит родителям вырастить детей здоровыми и не подорвать собственное здоровье? А ведь приходится еще покупать предметы санитарии и домашнего обихода, лекарства, когда кто-то заболел, обновлять гардероб хотя бы детям, за что-то платить то в детском саду, то в школе.

Не легче материально и одинокой женщине с детьми, если ее зарплата ближе к минимальной, чем к средней. И неработающему пенсионеру, получающему прожиточный минимум, который для него установлен ниже, чем для детей. И даже неплохо зарабатывающей семье с детьми, если ей приходится снимать жилье.

Боюсь, им немного дадут меры по сдерживанию цен, потому что и существующие для них непосильны. Тут надо помогать напрямую, деньгами, и лучше — безналично на покупку продовольствия, а также лекарств, чтобы не приходилось выбирать между едой и лечением. И уже есть в Государственной думе несколько законопроектов о праве семей и одиноких граждан с душевым доходом ниже регионального прожиточного минимума, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, на получение сертификата, например, стоимостью 30% прожиточного минимума на человека, который можно будет использовать для покупки социально значимых продовольственных товаров и лекарств из перечня жизненно необходимых. Аналогичные шаги предлагал Минпромторг, а вот теперь и Минэк.

Если такой законопроект будет принят, для его исполнения потребуется, по моей оценке, 724 млрд рублей в год. Эта величина довольно точно совпадает с оценкой Росстатом показателя «дефицит денежных доходов населения» — суммы, необходимой для доведения доходов всех граждан с доходами ниже прожиточного минимума до величины прожиточного минимума. Иначе говоря, Россия таким образом исполнит свой долг социального государства не допускать, чтобы ее граждане были вынуждены жить на доход ниже признанного ею минимально необходимым. Причем сделает это так, что получатели государственной социальной помощи не смогут ею злоупотребить, использовав во вред своему и общественному здоровью. Более того, если дополнительно ограничить использование сертификата для покупки продтоваров исключительно отечественными продуктами (аналогично и в отношении лекарств при наличии отечественных аналогов), такие субсидии обеспечат новые рабочие места у российских производителей и частично вернутся в бюджет в виде налогов.

Тем же, кто спросит, где взять столь большую сумму, отвечу: начните наполнять корзину бюджетных расходов государства именно с этих 724 млрд рублей. Мы часто слышим: сначала надо поднять экономику до уровня самых развитых стран, тогда появятся средства на поддержку нуждающихся. Россия и сейчас страна не бедная. Да и серьезного успеха в экономике не стоит ждать, пока мы не изменим отношение друг к другу. Ведь на нем основано наше отношение к труду и способность к взаимодействию, без которых никакое дело не будет успешным.

Автор — председатель Союза потребителей России, член Экспертного совета при правительстве РФ

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