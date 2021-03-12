Лиха еда: программа продуктовых карточек вышла на согласование

Тема продовольственных карточек получила развитие. Кабмин попросил Минфин оценить программу потребительских сертификатов. Она предполагает, что граждане смогут получать фиксированную сумму на банковскую карту и тратить ее на продукты. Об этом «Известиям» рассказал источник в правительстве, который ознакомился с пакетом документов. В кабмине подтвердили, что так отреагировали на инициативу Минпромторга о продовольственной помощи малоимущим, но подчеркнули: речь о технической процедуре межведомственного взаимодействия. В министерстве оценивали, что при выходе программы на проектную мощность прирост ВВП превысит размер затраченных средств более чем в полтора раза.

Финансовый вопрос

Правительство направило на доработку программу поддержки спроса «Потребительский сертификат», рассказал «Известиям» источник в правительстве, который ознакомился с документами . Речь о продовольственной помощи малоимущим гражданам. В конце 2020 года Минпромторг предложил программу кабмину. По ней люди, доходы которых меньше регионального прожиточного минимума, должны получить адресную помощь . Министерство предполагает, что потребительский сертификат следует привязать к карте «Мир». На нее каждый месяц будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты.

В презентации программы (есть у «Известий») сказано, что малоимущие граждане практически не сберегают свой доход, поэтому полученные от программы средства поступят в экономику. Это даст дополнительный толчок для ее развития. Получается, что государство решит не только задачу помощи малоимущим, но и простимулирует рост оборота розничной торговли и производства пищевых продуктов. Попутно возможно развитие смежных отраслей, например производства торгового и холодильного оборудования. Это может увеличить предпринимательскую активность и создать новые рабочие места. В документе сказано, что объем поддержки малоимущих граждан в 2019 году мог составить 340 млрд рублей — министерство занималось разработкой этой программы последние несколько лет.

Как отметил Минпромторг в презентации, при выходе программы на проектную мощность прирост ВВП превысит размер затраченных средств в 1,6–1,9 раза. Так, если бы программу запустили в 2019 году, прирост ВВП составил бы 0,6%, то есть 540–640 млрд рублей.

Кабмин 2 февраля ответил на предложение Минпромторга: бюджет программы не был оценен Минфином , пояснил источник «Известий». Таким образом, Минпромторгу следует добавить позицию Министерства финансов и направить ее в правительство. В пресс-службе правительства редакции подтвердили, что департамент кабмина направил ответ Минпромторгу , хотя подчеркнули, что речь о технической процедуре межведомственного взаимодействия. Это не означает, что обсуждение темы продовольственной помощи возобновляется , добавили в правительстве. Аналогичный комментарий «Известиям» дали в пресс-службе Минпромторга.

Кабмин не установил срок исполнения своего поручения — это значит, что у Министерства промышленности и торговли было 30 дней согласно протоколу.

Программу Минпромторга поддержали в Минтруде и Роспотребнадзоре. В пресс-службе Минфина на запрос «Известий» не ответили.

В июне 2020 года правительство утвердило дорожную карту по реализации доктрины продовольственной безопасности. Из нее следует, что ведомства должны разработать комплекс мер по поддержке наиболее нуждающихся слоев населения продуктами питания. Такой шаг запланировали в рамках развития внутренней продовольственной помощи. Во исполнение поручения Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Минздрав и Минтруд подготовили доклад, в котором и представили свое решение — потребительские сертификаты. Его направили в кабмин в декабре 2020 года.

17 февраля 2021 года президент Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы отметил, что вопрос продовольственных сертификатов можно обсудить.

Отказывают всем

В 2018 году Минфин заявлял, что в бюджете не предусмотрено трат на программу продовольственной помощи .

Ведомство традиционно занимает такую позицию, когда речь идет о социальной помощи гражданам, сказал «Известиям» заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он является соавтором законопроекта об аналогичной помощи нуждающимся — потребительских карточках.

— Обычно Минфин отказывает в финансировании по таким проектам. Например, аналогичная ситуация была, когда депутаты предложили ввести бесплатное горячее питание для начальной школы, а также организовать помощь для семей с детьми до трех лет. Хотя в итоге такие меры поддержки сейчас работают, — сказал он.

По его словам, часть регионов уже занимается помощью нуждающимся в форме продуктовых карточек : Москва перечисляет людям средства на счета, в других городах граждане получают наборы продуктов. В такой ситуации нужно сделать единый федеральный подход, добавил депутат.