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Главой администрации федеральной территории «Сириус» избрали выпускника МИСиС

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Совет федеральной территории «Сириус» избрал руководителем администрации выпускника МИСиС и Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова Дмитрия Плишкина. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает пресс-служба «Сириуса».

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Как рассказали ТАСС в пресс-службе, временно исполнявший обязанности главы федеральной территории Андрей Столяров перешел на новую работу.

«Мы будем стремиться создать среду, одинаково комфортную для местных жителей, преподавателей образовательных центров, молодых ученых, резидентов, создающих инновационные продукты, и для тех людей, кто ценит умный и событийный туризм. Я буду строить свою работу максимально открыто и прозрачно», — заявил Плишкин.

В пресс-службе также рассказали об учреждении Дня федеральной территории, который будет ежегодно отмечаться 22 декабря.

Кроме того, в «Сириусе» впервые в РФ был введен пост уполномоченного по вопросам местного самоуправления федеральной территории. Уполномоченный будет заниматься прежде всего обеспечением прав местного самоуправления в границах территории.

В декабре 2020 года Совет Федерации одобрил закон о федеральной территории «Сириус». «Сириус» стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом и имуществом. Государственный и муниципальный контроль на территории осуществляется в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами РФ.

Федеральная территория проходит на Черноморском побережье Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы.

У «Сириуса» собственный бюджет, имущество и имущественные права, в том числе передаваемые территории Россией, Краснодарским краем, муниципальным образованием «Городской округ город-курорт Сочи».

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