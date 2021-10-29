Адвокат обвинил Большой театр в попытке замять дело о гибели артиста

Семью погибшего в Большом театре Евгения Кулеша не информируют о ходе расследования, а дело пытаются замять, заявил в пятницу, 29 октября, адвокат Андрей Алешкин.

«Семью не информируют о ходе расследования, никаким образом на родственников никто не выходит и дело пытаются замять. Я сейчас публично обращаюсь к Большому театру, чтобы они как-то пришли в чувство и начали взаимодействовать с родственниками. Кроме того, Большой частично участвовал в погребении. Меня удивляет эта позиция Большого театра, настораживает отношение к артистам. Получается, что никто не застрахован», — сказал он «Известиям».

Кроме того, он добавил, что помощи от Большого театра членам семьи артиста не поступает.

37-летний актер мимического ансамбля погиб 9 октября на сцене во время смены декорации в опере «Садко». 13 октября состоялись его похороны на кладбище Решетниково в Клинском районе Московской области. При этом сообщалось, что Большой театр возьмет на себя все расходы.

В правоохранительных органах сообщили, что погибший из-за шума не услышал, что ему пора было отбегать от декорации, которая стремительно опускалась на сцену.

Спектакль прервали, а зрителей попросили покинуть зал. Тверской межрайонный следственный отдел СУ по Центральному административному округу Москвы и прокуратура столицы по данному факту проводят проверку.

Вес декорации составляет примерно 2 т, она опускалась с большой скоростью — около 1,5–2 м/с.

Одна из зрительниц, посетивших 9 октября оперу «Садко» в Большом театре, рассказала, что сначала всё шло как надо, начала опускаться декорация, артисты начали петь. Внезапно главный герой начал кричать: «Стоп, стоп, стоп, вызовите «скорую».

По словам балерины Анастасии Волочковой, гибель артиста Большого театра — это такие «звоночки», которые говорят о необходимости смены руководства театра. Она уточнила, что в Большом театре есть проблемы с техникой безопасности.

10 октября бывший заместитель генерального директора Большого театра Антон Гетьман заявил, что сцена — это самое опасное место в театре, даже если на ней нет ни единого элемента декорации. Он напомнил, что, выйдя на сцену и подняв голову наверх, любой увидит тонны висящего оборудования.