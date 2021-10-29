Россиянам назвали способ защиты от «игровых» финансовых пирамид

Выявить финансовую пирамиду, действующую по принципу инвестиционной онлайн игры, сложно не только простому обывателю, но и экспертам, в том числе юристам, объяснил «Известиям» в пятницу, 29 октября, специалист по инвестициям, финансовый эксперт Юрий Медушенко.

В первую очередь пользователю, решившему поучаствовать в похожей онлайн игре, необходимо понимать, что игра, является игрой, а не способом заработать деньги и потраченные в ней средства — это расходы на себя.

«Первым делом просто включайте логику и пытайтесь понять, каким образом появляются деньги на выплаты. То есть, допустим, какой-то проект говорит – вот мы там что-то делаем, зарабатываем деньги, и вам выплачиваем. Надо оценить, для себя понять, могут ли действительно таким способом заработать, и нет», — объяснил он.

Уберечь как себя, так и детей, как отметил эксперт, очень сложно и с развитием современных технологий, в том числе маркетинговых, всегда появится человек, который заберет ваши деньги. Дети же очень азартны и легко втягиваются в соответствующие игры и могут потратить внушительный бюджет, например, под предлогом помочь заработать маме и папе.

Вариантом обезопасить несовершеннолетних для их родителей является четкий контроль и ограничения их расходов. Медушенко посоветовал мамам и папам завести для их детей специальную детскую карту с лимитом средств, которые те могут потратить и контролировать, куда идут деньги.

Вернуть свои деньги, если они были задействованы в подобной «игровой» финансовой пирамиде практически невозможно, отметил он.

«Надеяться на то, что в там отсудите, заберете свои деньги обратно, ну практически равны нулю. Пробовать можно, но каждый случай нужно рассматривать отдельно. На моей практике практически никому не удается», — поделился эксперт.

Он выразил уверенность, что игры, которые позволяют заработать или передать свои донаты или ценности должны быть под надзором, как и лотереи, то есть должны быть лицензированы ЦБ. При этом эксперт призвал не «грести под одну гребенку» все игры, так как одни могут быть мошенническими пирамидами, а другие безобидным развлечением, а отличить их очень сложно.

«Если внутри игры я могу передать свои ценности, условно там, какие-то вещи другому человеку, то такие онлайн игры могут использоваться для отмывания денег и используются для этого», — добавил он.

Ранее в этот же день глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал, что Центробанк выявил новый тип финансовых пирамид, действующих по принципу инвестиционных онлайн-игр и вовлекающих в основном детей и молодежь.

По его словам, эти финансовые пирамиды привлекают в первую очередь возможностью легкого заработка и своей простой игровой формой. В основе подобной игры лежит сетевой маркетинг, точно такой же, как и в финансовых пирамидах. Средства для участия перечисляются через личный кабинет на сайте, либо в виде электронных платежных средств, либо в виде криптовалюты.

Лях также отметил, что в пользовательских соглашениях на сайте указано, что нет гарантий возврата средств, однако это пишется маленькими буквами снизу.