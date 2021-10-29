Facebook сменил название на Meta

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил 28 октября о ребрендинге компании — теперь она будет называться Meta и сделает ставку на развитие виртуальной и дополнительной реальности.

«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta. <…> Мне раньше нравились классические исследования, а слово meta происходит от греческого слова, означающего «после». Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», — отметил Цукерберг.

По его словам, в ближайшем будущем компании удастся создать метавселенную, в которой можно будет общаться с друзьями, устраивать деловые встречи, делать покупки и ходить на концерты.

Как заверил Цукерберг, названия продуктов компании — одноименной соцсети, Instagram, мессенджера WhatsApp — останутся прежними.

При этом всё выступление предпринимателя происходило на фоне виртуального интерьера, который менялся от загородного дома с видом на горы до анимированной космической станции.

19 октября американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на ежегодной конференции компании в четверг Цукерберг объявит о ребрендинге Facebook на фоне множества скандалов вокруг компании. Так, в начале октября произошел масштабный сбой в сервисах Facebook: из строя вышли также WhatsApp и Instagram. Тогда Цукерберг извинился за сбой в работе платформы.

17 октября Facebook объявила о планах нанять еще 10 тыс. сотрудников для работы в метавселенной в Евросоюзе.

В августе Цукерберг объявил о запуске сервиса Horizon Workrooms, который позволит создавать рабочее пространство в виртуальной реальности и имитировать коллективные собрания. Отмечается, что пользователи смогут с помощью VR-шлема Oculus Quest 2 создавать аватары, которые будут взаимодействовать с коллегами в виртуальной метавселенной.

В июле Facebook объявила, что намерена создать метавселенную. Она, по словам Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.