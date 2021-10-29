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Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного в Лондоне Литвиненко

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Британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в мини-сериале HBO «Лондонград». Об этом сообщает в четверг, 28 октября, издание Variety.

По его данным, шоу будет основываться на книге британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион» об отравлении Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

При этом Камбербэтч не только исполнит главную роль, но и выступит продюсером сериала.

Сценарий для проекта пишет Дэвид Скарпа, известный по фильмам «Все деньги мира» (2017) и «День, когда Земля остановилась» (2008).

Примечательно, что параллельно над аналогичным проектом работает британский телеканал ITV. Мини-сериал будет называться «Литвиненко». Главную роль в нем исполнит шотландский актер Дэвид Теннант, известный по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Благие знамения».

Бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко сбежал в Великобританию, где скончался в 2006 году. Лондон указывал, что его состояние якобы стало резко ухудшаться после встречи с гражданами РФ Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.

В Москве все претензии считают политизированными, а МИД России назвал британский процесс по делу Литвиненко фарсом.

26 октября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал на якобы «ответственность» России за смерть Литвиненко, присудив выплатить €100 тыс. его вдове. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал голословным данное заявление ЕСПЧ.

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