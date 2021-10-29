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Караоке-клуб в Москве замечен в нарушении ограничений по COVID-19

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Съемочная группа МИЦ «Известия» объехала в ночь на 29 октября несколько ночных заведений в Москве с целью проверки соблюдения ими режима антиковидных ограничений.

В ходе рейда выяснилось, что работал караоке-клуб «Весна» на Пятницкой улице. Примерно в 0:40 из него выходили посетители.

Далее предположительных организаторов мероприятия в караоке-клубе посадили в машину полиции и увезли.

По факту произошедшего редакция направила официальный запрос в ГУ МВД России по Москве.

Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Москве нерабочими. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин в связи с тем, что в городе складывается напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Действие указа распространяется на все предприятия и организации на территории Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента РФ.

Согласно документу, кафе и рестораны могут работать только для продажи блюд навынос, а также осуществлять доставку. Принимать посетителей разрешается только ресторанам при гостиницах и хостелах, корпоративным столовым и буфетам. Важное условие — посещение этих предприятий общепита доступно только постояльцам и сотрудникам.

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