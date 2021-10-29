Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 октября

Облачная погода и небольшой дождь ожидают жителей столичного региона в пятницу, 29 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневное время суток температура воздуха в Москве составит от +8 до +10 градусов. Ночью похолодает до +1…+3.

На территории Подмосковья дождь будет умеренным. Столбики термометров покажут максимальную отметку в районе +11 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет иметь западное направление и скорость 7–12 м/с.

Атмосферное давление останется в пределах нормы и составит 745–753 мм ртутного столба.

28 октября главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные дни в столицу придет теплый антициклон, поэтому температура будет выше климатической нормы.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об иллюзии бабьего лета в ближайшие дни из-за сухой и солнечной погоды.