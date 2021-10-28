Метеоролог предупредила москвичей о потеплении на выходных

В выходные дни в Москву придет теплый антициклон, поэтому температура будет выше климатической нормы. Об этом в четверг, 28 ноября, «Известиям» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В ближайшие дни мы испытаем влияние сразу нескольких атмосферных фронтов. Сегодня будем еще в теплом секторе, поэтому температура повысится до +8...+10 градусов, затем навстречу придет холодный атмосферный фронт, и в ночь на пятницу мы окажемся в прохладном воздухе, местами пройдет небольшой дождь», — рассказала специалист.

Пятница ожидается более прохладной, чем четверг: температура в городе составит +7...+9 градусов, по области — +5...+10 градусов.

«В выходные дни погоду будет определять уже антициклон, довольно теплый, а не холодный, придет к нам с запада. При переменной облачности осадков не ожидается ни в субботу, ни в воскресенье. Минимальная температура в городе ночью будет порядка +5...+7 градусов, дневная 30-го октября где-то +11...+13 градусов, а 31 октября — +10...+12 градусов. В выходные дни температура воздуха будет выше климатической нормы примерно на четыре градуса. Это комфортная погода для отдыха, для прогулок в городских парках и за городом», — заключила Позднякова.

Ранее, 27 октября, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале ноября. По его словам, температура достигнет 14 градусов, что выше нормы на 7 градусов.

Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки наступления метеорологической зимы в России — после 10 ноября. После этой даты прогнозируются устойчивые отрицательные температуры и снег, отметил он.