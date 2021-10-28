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Милонов назвал каминг-аут футболиста Кавалло «брожением мозга»

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Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов 28 октября раскритиковал футболиста австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джоша Кавалло, который признался в принадлежности ЛГБТ-сообществу.

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По словам политика, виной тому стали частные травмы во время игр.

«Регулярные попадания мячом в мозжечковую область вызвали брожение его мозга. У Джоша в голове начали расти грибы, в результате чего он стал считать себя женщиной. У человека съехала кукуха, это может произойти с каждым. К нему нужен особой подход, не нужно смеяться над ним. Медкомиссия не должна допускать таких людей на футбольное поле», — сказал Милонов журналисту «Спорт-Экспресс».

Также депутат подчеркнул, что такие мысли «лучше держать при себе».

Джошуа Кавалло стал первым в мире открытым геем среди действующих профессиональных футболистов. Отмечается, что его уже поддержали нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн и защитник «Барселоны» Жерар Пике.

«Я футболист и гей. Все, что я хочу, это играть в футбол, и чтобы ко мне относились как к остальным. Знаю, что есть и другие игроки, живущие в тишине. Я хочу помочь изменить это, показать, что каждый может играть в футбол и заслуживает право быть самим собой», — сказал спортсмен 27 октября.

28 октября Милонов отреагировал на протокол в отношении «Муз-ТВ» за гей-пропаганду. Он выразил мнение, что людей, которые занимаются подобными вещами, следует отправлять к психиатру.

В этот же день Роскомнадзор вынес предупреждение «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала.

8 июня Роскомнадзор сообщил, что проверит «Муз-ТВ» на предмет пропаганды гомосексуализма. В ведомстве напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке «18+».

Организаторы шоу установили ограничение «6+». При этом некоторые артисты мужского пола появились на церемонии в женских нарядах, а певцы Филипп Киркоров и Дава предстали перед публикой в кабриолете в свадебных фраках в сопровождении полуголых мужчин.

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