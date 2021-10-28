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Автосервисы и шиномонтажи в Москве закроются на период нерабочих дней

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В Москве будет приостановлена деятельность автосервисов и киномонтажей на период нерабочих дней, который продлится в столице с 28 октября по 7 ноября. Об этом в среду, 27 октября, сообщил официальный Telegram-канал московского оперативного штаба.

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Как предупредили в мэрии, если организация продолжит работу несмотря на то, что должна была приостановить деятельность в соответствии с указом мэра Москвы, то предприятие понесет административную ответственность. Для индивидуальных предпринимателей это штраф в размере от 50 тыс. до 1 млн рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток. На такой же срок могут приостановить работу юридических лиц, сумма штрафа составит от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Контролировать выполнение требований указа будут сотрудники Роспотребнадзора, полиции и Объединения административно-технических инспекций, префектур и районных управ.

20 октября президент России Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусом подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы могут при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября подписал указ о введении в городе нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Будет приостановлена работа всех предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений в городе, за исключением тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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