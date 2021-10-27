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Экс-главу «Автодора» отправили под домашний арест по делу о строительстве ЦКАД

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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 11 декабря бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при строительстве ЦКАД. Об этом сообщила 27 октября пресс-служба суда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 27 октября 2021 года в отношении обвиняемого Кельбаха Сергея Валентиновича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря», — цитирует ТАСС представителя инстанции.

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Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство следствия, которое просило поместить Кельбаха под стражу.

Согласно линии защиты обвиняемого, Кельбах давно знал о возбуждении уголовного дела, поэтому он не собирается скрываться и иным образом мешать расследованию.

По решению суда на мужчину был наложен ряд запретов, в частности, он ограничен в возможности покидать место жительства и пользоваться средствами связи.

4 июля 2019 года следствие оценило ущерб от незаконных действий Кельбаха в 2 млрд рублей.

В тот же день генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о возбуждении уголовного дела против главы «Автодора» из-за нарушений при строительстве ЦКАД, не уточнив, о бывшем или действующем руководителе идет речь. Позже в компании уточнили, что дело касается Кельбаха, покинувшего пост в феврале.

Следствие полагает, что в 2015 году Кельбах незаконно согласовал оплату за банковскую гарантию в размере 3,9 млн рублей. Два года спустя он согласовал неправомерное предоставление компании дополнительного аванса в 2 млрд рублей, потратив на это бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства Центральной кольцевой автодороги.

Также Кельбах необоснованно принял и оплатил за счет субсидий, выделенных на ЦКАД, часть работ по проекту, не предусмотренных целевой программой.

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