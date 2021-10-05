На выставке Репина в Париже покажут никогда не выставлявшуюся в РФ картину

5 октября в парижском музее Пти-Пале (Малом дворце) открывается первая во Франции ретроспектива художника Ильи Репина «Живописать русскую душу» («Peindre l’âme russe»). В экспозиции представлены около 100 работ из Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, других отечественных и западных музеев и частных собраний.

Репин несколько лет жил во Франции, в том числе в Париже, и создал там ряд произведений. На парижском периоде жизни Репина выставка делает особый акцент. Но главное — на выставку приехали почти все хрестоматийные картины живописца, в частности «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии», два варианта полотна «Не ждали», «Дуэль».

«А из музея Принстонского университета в США к нам прибыла одна из последних репинских работ — «Голгофа», которой не было даже на отличной выставке Репина в Третьяковке в 2019 году», — рассказал директор Пти-Пале и куратор экспозиции, знаток русского искусства Кристоф Лерибо (на самом деле эту картину вообще никогда не показывали в России. — Ред.).

По случаю репинской выставки, которая продлится до 23 января, Пти-Пале предлагает большую культурную программу: цикл лекций о русской истории и культуре, концерты русской музыки, театральные постановки, литературные чтения. В одном из залов музея показывают видео, посвященное русским местам Парижа «эпохи Репина».

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