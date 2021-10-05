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На испытаниях «Цирконы» подтвердили заданные параметры

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В понедельник, 4 октября, оборонное ведомство сообщило о двойном тесте гиперзвуковой ракеты морского базирования. Утром пресс-служба распространила видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки «Северодвинск», идущей в надводном положении. Позже в тот же день представители Минобороны заявили о втором успешном испытании из подводного положения с глубины 40 м.

Обе стрельбы с борта атомного подводного крейсера проекта 885 «Ясень» были выполнены в темное время суток. Была обстреляна учебная мишень в Баренцевом море.

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Как рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны, проведенные испытания подтвердили заданные параметры комплекса. В настоящее время «Циркон» находится в высокой степени готовности. До конца года будет принято решение о сроках принятия ракеты на вооружение, а также о начале первых серийных поставок их флоту.

Испытания стали первым в мире пуском гиперзвукового оружия с подводной лодки. Ранее все тесты «Цирконом» проводились с борта фрегатов проекта 22350. Научно-исследовательская работа по созданию этих ракет стартовала в 2009 году. В 2015-м начались опытно-конструкторские работы по завершению разработки и созданию предсерийных образцов. Летные испытания стартовали в прошлом году.

Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал «Известиям», что для «Циркона» используются такие же универсальные установки вертикального пуска, как и для ракет «Калибр» или «Оникс», которые уже есть на многих кораблях и подводных лодках. В перспективе это позволит насытить флот гиперзвуковым оружием. При нынешнем уровне развития систем противовоздушной обороны уничтожить «Цирконы» крайне сложно. Эта ракета не только летит с огромной скоростью на относительно небольшой высоте, но и может маневрировать.

«По таким боеприпасам очень сложно даже прицелиться. А попасть по приближающемуся «Циркону» ракетой ПВО будет практически невозможно. Вероятность поражения такой цели — на уровне случайности», — заключил эксперт.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Циркон» суров: в России провели испытания гиперзвукового оружия

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