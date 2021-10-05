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В Госдуме рекомендовали Украине начать напрямую закупать газ у России

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Укрепить украинский газовый транзит помог бы трехсторонний консорциум с участием Киева, Москвы и европейских участников; вместе с тем Украине следует вернуться к прямым поставкам топлива из России — так она сможет удовлетворить свои экономические потребности. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме, комментируя ситуацию вокруг газового транзита через Украину.

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«Для транспортировки газа было бы логично создать консорциум с участием России, Украины и европейских стран, заинтересованных в сохранении транзита в тех объемах, которые им нужны. Создание «Турецкого потока», «Северного потока» и «Северного потока – 2», к слову, также происходило в рамках консорциума. Что касается поставок, то Украина сама добывает около 20 млрд куб. м газа, и этого достаточно, чтобы обеспечить социальную сферу, в том числе ЖКХ. Киев мог бы выделить собственную добычу на то, чтобы удовлетворить эти социальные потребности, а решение экономических вопросов вывести под прямые поставки из России и СПГ из других стран», — сказал «Известиям» глава комитета Госдумы VII созыва по энергетике Павел Завальный.

Тема транзита вновь привлекла к себе внимание на фоне споров Киева с Будапештом о поставках второму российского газа через территорию Украины. Скандал разразился после того, как 27 сентября российский «Газпром» и венгерская MVM CEEnergy заключили два контракта на поставки в Венгрию топлива из РФ — до 4,5 млрд куб. м в год в течение следующих 15 лет через «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы. В Киеве подачу топлива в обход украинской территории расценили как отказ от транзита и подрыв своей энергетической безопасности.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ритуальный реверс: что может укрепить транзит через Украину

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