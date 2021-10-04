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Психолог оценила важность появившегося в России Дня отца

Психолог Метелина оценила важность появления в России Дня отца
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Психолог Алиса Метелина оценила появление в РФ такого праздника, как День отца.

«Я считаю, что это хорошо, потому что День матери есть... Люди, которые занимаются воспитанием, которые проводят время, играют со своими детьми и учат их собственным примером, достойны дня, который будет назван в их честь», — заявила психолог телеканалу «Звезда» в понедельник, 4 октября.

Эксперт добавила, что образ отца в последнее время претерпел изменения и обрел новые черты. По ее словам, сейчас отцы больше привлекаются к процессу воспитания детей.

«Тренд последнего времени — это образ отца, но смягченный, так сказать, с определенным элементом женского начала. Уже сейчас можно видеть, как папы гуляют с колясочками, играют, проводят время с детьми», — заключила психолог.

Ранее 4 октября президент России Владимир Путин учредил в стране новый праздник — День отца. Отмечаться он будет в третье воскресенье октября. Соответствующее решение было принято «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей», пишет НСН.

В этот же день в Союзе отцов положительно восприняли учреждение в России Дня отца. Как заявил руководитель организации Юрий Соленов, Союз отцов поддерживал и продвигал эту идею с 2014 года. После внимание к установлению праздника привлекли политики и общественные деятели.

В конце июля на тот момент уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что появление на всероссийском уровне Дня отца подчеркнет роль мужчин в воспитании детей. День Отца отмечается в ряде стран мира, в частности в США, Канаде, Японии, Франции.

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