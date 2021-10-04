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Путин подписал указ о Дне отца в России

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В России появится День отца, он будет отмечаться каждое третье воскресенье октября. Соответствующее постановление, подписанное 4 октября президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», — сказано в документе.

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В постановлении главы государства уточняется, что данный указ вступает в законную силу со дня его подписания.

Ранее, 25 августа, Путин пообещал обсудить учреждение в России Дня отца. На встрече с представителями общественности президент также заявил, что будет всячески поддерживать все их инициативы.

В конце июля на тот момент уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что появление на всероссийском уровне Дня отца подчеркнет роль мужчин в воспитании детей.

Кузнецова отметила, что запрос на учреждение Дня отца растет с каждым годом, сейчас его отмечают в 28 регионах страны. Омбудсмен высказала мнение, что введение подобного праздника восполнит недостаток внимания к теме отцовства и станет «символом гармоничного подхода к вопросам защиты семьи».

В этом же месяце стало известно, что Минтруд РФ подготовил проект о праздновании в России Дня отца в октябре. Предложение поступило от Кузнецовой и было поддержано министерством.

В 2018 году глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева уже вносила законопроект, которым предлагалось установить в России День отца. Тогда нижняя палата парламента документ отклонила — в комитете указали, что подобные праздники устанавливаются президентом страны. День отца отмечается в ряде стран мира, в частности в США, Канаде, Японии, Франции.

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