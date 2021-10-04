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В Союзе отцов отреагировали на учреждение Дня отца в России

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В Союзе отцов положительно восприняли учреждение в России Дня отца. Об этом 4 октября заявил руководитель организации Юрий Соленов.

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Соленов отметил, что Союз отцов поддерживал и продвигал эту идею с 2014 года. После внимание к установлению праздника привлекли политики и общественные деятели.

«Наконец-то свершилось. Мы обеими руками «за». <…> В конце концов точку в этой истории поставил наш президент Владимир Путин. Правильно он сделал, что выбрал третье воскресенье октября, потому что, как мы знаем, четвертое воскресенье ноября — День матери. И это очень значимый период между октябрем и ноябрем, когда целый месяц можно посвятить семье и в стенах детских садов и школ проводить серьезные разговоры с детьми о личном опыте и воспитании детей», — сказал Соленов сайту RT.

Руководитель Союза отцов отметил, что в полутора десятках регионов РФ этот праздник уже был учрежден — они смогут поделиться своим опытом.

«Главное, чтобы все мероприятия, проводимые в этот день, были ориентированы на семью. В первую очередь чтобы это было для отцов с супругами и детьми. Вот тогда, я думаю, акцент будет значимым и в памяти многих детей этот день останется на всю жизнь», — добавил Соленов.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране Дня отца. Праздник будет отмечаться каждое третье воскресенье октября.

Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов заявил, что хорошо относится к идее празднования Дня отца. Он отметил, что этот день должен стать не только праздничной датой, но и повысить уровень ответственности отцов. Депутат считает, что мероприятия, которые будут проводиться в этот день, могут повлиять на тех мужчин, что уклоняются от уплаты алиментов.

В конце июля на тот момент уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что появление на всероссийском уровне Дня отца подчеркнет роль мужчин в воспитании детей.

Кузнецова отметила, что запрос на учреждение Дня отца растет с каждым годом, сейчас его отмечают в 28 регионах страны. Омбудсмен высказала мнение, что введение подобного праздника восполнит недостаток внимания к теме отцовства и станет «символом гармоничного подхода к вопросам защиты семьи».

В 2018 году глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева уже вносила законопроект, которым предлагалось установить в России День отца. Тогда нижняя палата парламента документ отклонила — в комитете указали, что подобные праздники устанавливаются президентом страны. День отца отмечается в ряде стран мира, в частности в США, Канаде, Японии, Франции.

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