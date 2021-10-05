Грани науки: страна выбирает «Учителя года России — 2021»

Накануне Дня учителя в Москве прошло конкурсное испытание «Пресс-конференция "Вопрос учителю года"» в рамках всероссийского конкурса «Учитель года России». Оно было последним для пяти финалистов состязания — Анастасии Шрамко из Ставрополя, Екатерины Костылевой из Тюмени, Марии Головановой из Татарстана, Артема Барата из Москвы и Дмитрия Морозова из Хабаровска. 5 октября, когда и празднуется День учителя, Большое жюри огласит имя победителя, который станет советником министра просвещения РФ на общественных началах. «Известия» побеседовали с финалистами и выяснили, как направить внимание детей с гаджетов на учебу, чем полезны «Фиксики» и «Смешарики» и как учителю идти в ногу со временем.

«Был очень робким ребенком»

— Я преподаю историю, обществознание, право, экономику для всех классов с 5-го по 11-й, — рассказал «Известиям» учитель истории и обществознания школы № 85 города Хабаровска Дмитрий Морозов. — Попасть на конкурс «Учитель года России» очень непросто: нужно сначала победить на региональном отборе, доказать, что ты лучший.

Мой метод преподавания проще всего описать таким современным словом, как edutainment: это сочетание образования и развлечения. При этом моя цель как преподавателя — не просто развлекать детей, а придумывать такие механизмы, способы изучения истории, чтобы ученик одновременно получал удовольствие и знания, какие-то компетенции. Например, я часто использую видеоигры — на уроках, во внеурочной системе. Считаю, что сейчас видеоигры — это такая закрытая для учительского сообщества тема. Я же своей деятельностью пытаюсь открыть учителям глаза, показать, что руки наши свободны, что мы можем для обучения использовать и такой способ.

Когда мы обучаем новое поколение, всегда важно обращаться именно к произведениям массовой культуры, которая популярна у детей. Это не значит, что урок надо начинать с цитат из песен Моргенштерна. Но тем не менее очень важно создавать такой контекст, чтобы ребенок понимал, что он в школе изучает не что-то отстраненное от жизни. С помощью школы он в первую очередь познает окружающую действительность.

Стать учителем для меня — это история преодоления личных барьеров. Я был очень робким ребенком: когда учился в средней школе, испытывал большие проблемы с публичностью, с выходом к доске. И где-то в 8-9-м классе я решил для себя, что либо сейчас, либо никогда. Надо для себя цель поставить прямо невозможную. И пошел в педвуз. Пока туда поступал и пока учился, осознал, что это действительно мое. Стать учителем, который на 100% — публичная персона, было важным шагом.

«Любовь плюс методика»

— У каждого педагога есть свой подход к методике обучения. У меня это — мотивация учеников и практика, — поделилась с «Известиями» учитель физики тюменской гимназии № 16 Екатерина Костылева. — Например, в Ростове-на-Дону я проводила урок по внутренней энергии, на котором ученики работали с макетами жилых домов. Они проводили эксперимент: замеряли температуру, выбирали цвет, материал здания. Для меня важно, чтобы ребята получали знания, которые могут применить в жизни.

Сейчас много говорят про то, что детей сложно отвлечь от гаджетов и направить их внимание на учебу, но я не думаю, что «сидеть в телефоне» вообще нельзя: ведь даже взрослым нужен перерыв на отдых от деятельности. Если во время урока у ребенка будет возможность самореализоваться и рассказать о том, что ему интересно, высказать гипотезу, провести эксперимент — он увлечется. Все дети разные: кому-то интереснее решать задачи, кому-то — проводить эксперименты, кто-то увлечен животными или любит работать в команде. В этом случае можно сделать проект по физике, связанный с животными, например. Важно найти индивидуальный подход, чтобы раскрыть ребенка через то, что ему интересно.

В работе я обращаюсь к разным персонажам, популярным у детей, — от «Смешариков» и «Фиксиков» до YouTube-блогеров, которые снимают занимательные ролики по физике. Так, в последний раз мы с ребятами разбирали выпуски Дмитрия Побединского, который рассказывает о различных физических законах. Иногда я обращаюсь к телевизионным передачам, например к «Орлу и решке», — когда речь идет о топливе, экологии и каких-то подобных вещах.

Мне в жизни повезло, со мной рядом всегда были очень хорошие наставники — мои педагоги и старшие товарищи на работе. Важно, чтобы учитель был хорошим человеком, любил детей, мог поставить себя на место ребенка, защитить его. Нужно учиться самому в течение всей жизни, познавать и применять новые методики, искать новые инструменты. Здесь важна формула «любовь плюс методика».

Сейчас меняются и условия, в которых мы живем, и требования к ученикам. В частности, в нашу жизнь вошли цифровые технологии, которых не было у советских учителей. Думаю, цифровая среда при правильном применении может способствовать обучению.

«Дети дают моральные и физические силы»

— Думаю, жюри конкурса заинтересовало то, что я позиционирую себя как педагог-блогер, при этом сохраняя традиционный подход к обучению, — предположила в беседе с «Известиями» учитель русского языка и литературы лицея № 14 города Ставрополя Анастасия Шрамко. — Я веду Instagram, также есть мои подкасты на «Яндекс.Музыке», iTunes и различных музыкальных площадках. Но я не привношу медийное пространство в учебу: если мы с детьми смотрим экранизации книг, то это не занимает весь урок.

На мой взгляд, гаджеты для детей — как огонь, как газ: можно использовать их в благих целях, а можно просто тратить на них время. Поэтому надо показать школьникам ту сторону гаджетов, которая поможет превратить их в полезные, — но не делать это насильно. Где-то — хитростью, где-то — заинтересовать, где-то — подложить в нужный момент раскрытую книгу.

Отдельный вопрос — работа с «трудными» детьми. На мой взгляд, любая проблема в поведении ребенка — это сигнал о том, что у него что-то не так. Нужно сначала понять, почему поведение — проблемное, и попробовать выйти на диалог. Если получается понять причину, можно потом с ней разобраться.

Почему я занимаюсь преподаванием? Мои дети, ученики, дают мне моральные силы — и иногда даже физические. Мы каждый день учимся чему-то друг у друга. Люди, которые вдохновили меня на педагогику, — это моя учительница начальной школы, мой классный руководитель, вузовские преподаватели. Это и конкурсанты: они очень классные, каждый индивидуален по-своему. У них я тоже чему-то учусь. Хороший преподаватель учится постоянно, на мой взгляд.

У меня есть потребность делиться тем, что ценно в духовном или материальном плане. Делиться знаниями, опытом, оказывать поддержку. Кроме того, в детстве я любила играть с подругами в школу, мне это прямо очень нравилось. Со временем, конечно, это забылось, но потом, когда я думала, кем я хочу стать, оно как-то пришло само собой, и сомнений не было. Это было как озарение: «О чем вообще думать? Как я раньше не подумала?». И все, и пошла.

«Английский как математика»

— В своей работе я использую технологию преподавания математики для обучения английскому языку. Это «деятельностный метод», который всем известен по курсу математики Людмилы Георгиевны Петерсон, — поведала «Известиям» учитель английского языка казанской гимназии № 122 Мария Голованова.

— Когда уроки проходят занимательно и материал преподносится доступно, ребенок всегда будет максимум внимания уделять учебе, по крайней мере в школе. А навыки самостоятельного обучения у детей сейчас практически утрачиваются, поэтому, думаю, здесь можно задействовать технологии — различные порталы, где домашнее задание может носить занимательный интерактивный характер, или творческую составляющую, чтобы ребенку было интересно.

На своих уроках я обращаюсь к героям прошлого — личностям, которые оставили какой-то след, достижения в истории. Например, к Леонардо да Винчи, Александру Солженицыну, нашим императорам. У нас в учебнике по английскому языку в каждом модуле есть раздел, отведенный истории России или современным личностям. На мой взгляд, по контрасту с теми же «Симпсонами» и героями комиксов Marvel должны присутствовать Гагарин, Королев — мне они ближе.

Как работать с «трудными» — рассеянными или гиперактивными детьми? Здесь обязательно должна быть смена деятельности. Если она однообразна, любой ребенок, даже самый спокойный, начнет отвлекаться и проявлять активность не в том направлении, в каком нужно. Здесь все зависит от учителя. Важна и физическая активность: когда дети работают в группах, они могут вставать, перемещаться, взаимодействовать в диалоге. В этом плане у нас предмет достаточно свободный.

Современному учителю очень важно быть гибким, поскольку система образования на месте не стоит, она совершенствуется. Важно успевать за этими тенденциями, понимать, как стремительно изменяется ребенок. Учитель должен быть очень динамичной личностью, идти в ногу со временем.

«Получил за урок физики три двойки»

— В школе у меня было два любимых предмета — биология и математика, — рассказал «Городскому методическому центру» учитель физики школы № 1520 имени Капцовых в Москве Артем Барат. — С физикой у меня не складывалось, я стремился ее понять, но ничего не получалось. Помню, как напугал родителей в выпускном классе, получив за урок три двойки. Мне кажется, именно в тот день я понял, что хочу изучать именно эту науку. А мое педагогическое становление началось в вузе, когда я стал присматриваться к тому, как преподаватели ведут лекции, какие приемы для этого используют.

Думаю, что сейчас очень важно быть с детьми в одной команде. Я с детьми учусь вместе, узнаю от них что-то новое. В наше время большую роль играет именно совместная командная работа — в отличие от советского времени, когда связь была более односторонняя. Мне кажется, нынешние дети увлечены тем же, чем и мои сверстники, но у них — более открытый мир: они могут слушать лекции на разных языках, например.

Мой «космос» — это стать тем самым знаковым учителем в жизни каждого ребенка, которого я учу.