Журналист «КП в Беларуси» Можейко находится в статусе подозреваемого

Задержанный журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко находится в статусе подозреваемого. Об этом 4 октября сообщили в редакции KP.RU после того, как журналиста посетил адвокат.

«Наш коллега был задержан сотрудниками КГБ в пятницу 1 октября 2021. В присутствии адвоката он был допрошен. Сейчас у Геннадия статус подозреваемого. Ему вменяют две статьи: «Разжигание социальной вражды или розни» (ст. 130 УК РБ) и «Оскорбление представителя власти» (ст. 369 УК РБ)», — говорится в опубликованном заявлении.

Адвокат подтвердил, что журналист содержится в известном минском изоляторе на Окрестина. Правозащитник отметил, что Можейко в целом чувствует себя хорошо, то есть на здоровье жалоб нет.

В редакции добавили, что сейчас решается вопрос о применении к Можейко меры пресечения.

4 октября начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что журналист Можейко был задержан белорусскими правоохранительными органами на территории республики после его возвращения из России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что «КП в Беларуси» — филиал российского издания, и исходя из этого российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами. Посольство РФ, по ее словам, постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир потребовал освобождения Можейко.

29 сентября пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт «Комсомольской правды в Беларуси» не открывается. Как объяснили в мининформе республики, ограничение доступа к сайту связано с тем, что на интернет-ресурсе «размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».