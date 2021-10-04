Путин предложил депутату Авдееву стать врио губернатора Владимирской области

Президент России Владимир Путин предложил депутату Александру Авдееву возглавить Владимирскую область. Авдеев дал свое согласие. Встреча Путина и парламентария 4 октября прошла в режиме видеоконференцсвязи.

Во время общения с Авдеевым глава государства поинтересовался у собеседника, что он знает о новом участке работы, который ему предлагается.

«С учетом того, что есть опыт муниципальной, региональной работы, работы в сфере привлечения инвестиций, развития экономического потенциала, на федеральном уровне в том числе, законодательная база — мне кажется, это тот опыт, который позволит применить его на территории Владимирской области», — ответил Авдеев.

Путин также указал на разницу в работе Авдеевым до 2016 года вице-губернатором Калужской области и тем, что ему предстоит быть первым лицом региона.

4 октября стало известно, что в Кремле получили заявление об отставке губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Заявление об отставке в администрацию президента губернатор направил 1 октября. Сипягин перейдет на работу в Государственную думу. 29 сентября в администрации Владимирской области сообщили, что Сипягин решил принять мандат депутата.

Досрочные выборы главы Владимирской области пройдут в сентябре 2022 года в единый день голосования. Об этом в понедельник сообщил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

«В соответствии со статьей 10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ» выборы губернатора Владимирской области состоятся в единый день голосования в сентябре 2022 года», — сказал Шевченко журналистам.

Александр Авдеев является выпускником первого потока так называемой школы губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют школой губернаторов, была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.