Прямой эфир
Мир
Саакашвили объявил голодовку до освобождения из тюрьмы
Экономика
Первую нитку «Северного потока—2» начали заполнять газом
Политика
Петр Бобылев из Минэкономразвития назначен заместителем министра энергетики
Мир
Партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах с 46,69%
Общество
Путин подписал указ о Дне отца в России
Общество
Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд
Наука
США решили создать прототип Центра космической разведки
Мир
В Белоруссии одобрили поправки в конституцию о едином дне голосования
Наука
Руководитель полета сообщил о технических неполадках на МКС
Сюжет:

Путин предложил депутату Авдееву стать врио губернатора Владимирской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин предложил депутату Александру Авдееву возглавить Владимирскую область. Авдеев дал свое согласие. Встреча Путина и парламентария 4 октября прошла в режиме видеоконференцсвязи.

Чтобы нековидно было: что повлияло на рейтинги губернаторов в июле
АПЭК представил исследование о влиянии глав регионов

Во время общения с Авдеевым глава государства поинтересовался у собеседника, что он знает о новом участке работы, который ему предлагается.

«С учетом того, что есть опыт муниципальной, региональной работы, работы в сфере привлечения инвестиций, развития экономического потенциала, на федеральном уровне в том числе, законодательная база — мне кажется, это тот опыт, который позволит применить его на территории Владимирской области», — ответил Авдеев.

Путин также указал на разницу в работе Авдеевым до 2016 года вице-губернатором Калужской области и тем, что ему предстоит быть первым лицом региона.

4 октября стало известно, что в Кремле получили заявление об отставке губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Заявление об отставке в администрацию президента губернатор направил 1 октября. Сипягин перейдет на работу в Государственную думу. 29 сентября в администрации Владимирской области сообщили, что Сипягин решил принять мандат депутата.

Досрочные выборы главы Владимирской области пройдут в сентябре 2022 года в единый день голосования. Об этом в понедельник сообщил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

«В соответствии со статьей 10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ» выборы губернатора Владимирской области состоятся в единый день голосования в сентябре 2022 года», — сказал Шевченко журналистам.

Александр Авдеев является выпускником первого потока так называемой школы губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют школой губернаторов, была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021