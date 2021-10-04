Столтенберг предложил возобновить формат «Россия-НАТО»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе генассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил восстановить формат «Россия – НАТО». Об этом 4 октября рассказал председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, присутствовавший на переговорах.

«Столтенберг, придя со своими соратниками к нам в комнату для переговоров, сказал, что надо восстанавливать все-таки формат «Россия – НАТО», мы слишком устали уже от пикировки», — рассказал парламентарий на заседании комитета СФ.

Лавров, со своей стороны, предложил достичь договоренностей по конкретным вопросам. Глава МИДа счел это важным, чтобы всё «опять не слилось к безрезультатным разговорам на долгие годы, при этом западные партнеры стали бы всё время обвинять нас в страшных грехах публично».

Глава российской дипломатии предложил обсудить вопрос об отведении вооруженных сил «в местах соприкосновения, условно говоря, на 20–30 км». После подписания такой бумаги диалог сторон может быть проще, предположил Лавров.

«Ну что вы, это невозможно», — по словам Карасина, ответил Столтенберг, предложив Москве вернуть представителя в Брюссель. Никаких договоренностей в ходе встречи стороны не достигли.

23 сентября Лавров на встрече со Столтенбергом в очередной раз привлек внимание к предложениям России по снижению напряженности в диалоге с альянсом. Встреча российского министра и генерального секретаря альянса состоялась в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

15 сентября Лавров заявил о готовности Москвы вести диалог с НАТО, но он должен быть не на эмоциональных тонах, а профессиональным. По его словам, в целом Североатлантический альянс категорически отказывается вести диалог по линии военных, который был прерван.

В июне Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе готовы к сотрудничеству с Россией и предлагают использовать для этого существующие каналы. Тогда же он сообщил, что в отношении Москвы альянс придерживается принципа «сдерживания и диалога».

В конце мая Лавров уже заявлял о том, что Россия готова возобновить диалог с НАТО, но при условии, что он не будет пустословным.