Поиски альпиниста на вулкане Ключевской приостановили

На Камчатке приостановлены поиски альпиниста, который совершал восхождение к вершине Ключевского вулкана. Спасатели возобновят операцию сразу, как только позволит погода.

По прогнозу краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в понедельник циклон продолжит оказывать влияние на регион, сообщает ИА KamchatkaMedia.

Сигнал о помощи поступил в ГУ МЧС по Камчатскому краю 1 октября. Житель Свердловской области сообщил, что он со своим товарищем 27 сентября начал восхождение к вершине вулкана.

Но на высоте 4000 м погода испортилась, подул ветер, началась сильная метель. Мужчины приняли решение разделиться. Один стал спускаться в сторону домика на высоту 2600 м, а второй — на перевал, на высоту 3300 м. Через два дня один экстремал добрался до домика, но товарища там своего не встретил.

Группа спасателей Усть-Камчатского филиала ПСО выдвинулась из поселка Ключи. Одного мужчину доставили в поселок, второй до сих пор не найден.

В настоящее время в районе Ключевского вулкана наблюдается метель с прорывами ветра до 70 м/с, температура воздуха — –13… –15, ощущается как –30.