Первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены к полету на Международную космическую станцию (МКС). Киногруппа стартует во вторник для съемок на орбите первого художественного фильма с рабочим названием «Вызов». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 октября в Twitter «Роскосмоса».

«Основной и дублирующий экипажи утверждены. Основной экипаж: космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд. Дублирующий экипаж: космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина», — указано в заявлении.

Запуск корабля «Союз МС-19» на МКС с кинематографистами запланирован на 5 октября в 11:55 мск. Пересильд, Шипенко, а также Шкаплеров вернутся на землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».

16 сентября пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что полет к МКС «Союза» с экипажем кинематографистов, по предварительной информации, продлится 3 часа 18 минут.

27 августа Пересильд опубликовала пост в Instagram о своей подготовке к первым в истории российского кино съемкам в космосе. Она также опубликовала несколько своих снимков — в скафандре и в униформе.