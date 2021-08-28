Пересильд рассказала о подготовке к съемкам в космосе

Актриса Юлия Пересильд опубликовала в пятницу, 27 августа, пост в Instagram о своей подготовке к первым в истории российского кино съемкам в космосе.

Пересильд и ее коллеги, играющие космонавтов, при подготовке проводят по несколько часов в скафандрах и противогазах, изучают технические термины космонавтов и бортовую документацию. С ними работают настоящие покорители космоса.

«Тренировки… выведение… спуск… в скафандрах… аммиачных масках… завтра в противогазах по четыре-шесть часов без перерыва… разбор полетов опытнейшими космонавтами… тысячи незнакомых слов… и ночь для переработки информации… заново перечитывая бортовую документацию… анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять», — написала актриса.

Она также опубликовала несколько своих снимков — в скафандре и в униформе.

На 5 октября запланирован запуск корабля «Союз МС-19», на котором на Международную космическую станцию (МКС) впервые полетит актриса.

С участником 66-й экспедиции космонавтом Антоном Шкаплеровым и Пересильд также полетит режиссер Клим Шипенко. На орбите они снимут первый художественный фильм в космосе под рабочим названием «Вызов».