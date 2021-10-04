Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

Разработчик, использующий язык программирования Golang, может зарабатывать на удаленной работе до 450 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру», опубликованные 4 сентября.

Отмечается, что от соискателя на эту позицию требуется опыт коммерческой разработки не менее пяти лет. Будущий сотрудник также должен обладать навыком проектирования систем с нуля, знанием Golang и GraphQL.

Также высоко оплачиваются услуги специалиста по тендерам — до 300 тыс. рублей в месяц.

От эксперта потребуются аналитические способности, самоорганизованность, знание законодательства в области проведения конкурсных торгов, а также умение вести переговоры.

Кроме того, в списке самых высокооплачиваемых для удаленки значатся опытный дизайнер интерьера с зарплатой 150 тыс. рублей и оценщик имущества и бизнеса с окладом не менее 100 тыс. рублей, добавляет «Газета.ру».

Ранее, 2 октября, был опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых работ с удаленным доступом на осень текущего года. Отмечалось, что на первом месте находится Android-разработчик. За развитие нового направления в области крипто- и dating-приложений готовы платить до 500 тыс. рублей.