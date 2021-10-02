Названа вакансия с самой высокой зарплатой на удаленке

Сервис по поиску вакансий «Зарплата.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых работ с удаленным доступом на осень текущего года.

Одну из самых высоких зарплат в России на удаленке предлагает веб-компания в Санкт-Петербурге: там ищут Android-разработчика. За развитие нового направления в области крипто- и dating-приложений готовы платить до 500 тыс. рублей.

Аналогичную зарплату предлагает компания, оказывающая услуги по систематизации бизнеса. Будущему директору по продажам нужно сформировать эффективную команду продавцов, мотивировать и провести обучение. Работать также можно удаленно, отмечает агентство ТАСС в субботу, 2 октября.

Кроме того, белорусская компания по разработке решений для банков ищет системных аналитиков в Москве, предлагая 400 тыс. рублей. В Белоруссию ехать не нужно, от соискателя требуется опыт участия в проектах финансового профиля на аналогичной позиции от 1 года.

Накануне сообщалось о рейтинге самых высокооплачиваемых должностей для людей предпенсионного и пенсионного возраста в России. Такими вакансиями стали оператор по добыче нефти, сварщик, геодезист, домработница и шеф-повар. Как следует из анализа, доход на должностях может составлять 100–175 тыс. рублей в месяц.