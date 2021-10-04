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Аналитики перечислили российские города с самыми высокими зарплатами

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Самые высокие зарплаты в России зафиксированы в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве. Об этом свидетельствует исследование «РИА Новости», опубликованное 4 октября.

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Рейтинг был составлен на основе данных, рассчитанных от соотношения средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора.

Лидирующее место в рейтинге заняла столица Ямало-Ненецкого округа, город Салехард. Его жители на одну среднюю зарплату могут купить почти пять фиксированных потребительских наборов. Вместе с тем по абсолютной зарплате с результатом 106 тыс. рублей в месяц Салехард немного уступает Москве и Анадырю.

Второе место досталось Южно-Сахалинску, работники которого получают почти 100 тыс. в месяц в среднем. В число лидеров также попали Москва, Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск.

Специалисты выяснили, что восемь из десяти населенных пунктов с высокими зарплатами — северные города. Обусловлено это тем, что в них сосредоточена основная добыча углеводородов и других полезных ископаемых. Высокий уровень заработной платы в данных регионах связан не только с прибыльностью добычи природных ресурсов, но и с компенсацией за суровый климат.

Также было установлено, что самая высокая зарплата в денежном выражении среди попавших в исследование городов наблюдается в Анадыре, столице Чукотки. Так, средние показатели чистой зарплаты в этом городе в первом полугодии текущего года составили 129 тыс. рублей. При этом Чукотский автономный отличается высокими ценами, что связано с его удаленностью. Поэтому высокая зарплата в столице региона эквивалентна 4,4 фиксированным наборам товаров и услуг, что является лишь четвертым результатом в рейтинге.

Москва стала второй в рейтинге по заработной плате и третьей по возможности приобрести фиксированный набор товаров и услуг. В столице средняя месячная чистая зарплата составляет 114 тыс. рублей, то есть 3,81 стандартного набора товаров и услуг.

Южные регионы, напротив, оказались в конце рейтинга. В частности, в столице Калмыкии Элисте установлено самое низкое соотношение зарплат и стоимости фиксированного набора товаров. Данный показатель в городе составил 1,91, в то время как средняя зарплата находится на уровне 31,7 тыс. рублей. Так, в среднем горожане могут себе позволить чуть менее двух фиксированных набора товаров и услуг.

Ранее в этот день из прогноза социально-экономического развития Минэка стало известно, что по итогам 2021 года сильнее всего номинальные зарплаты граждан увеличатся в Москве и Тамбовской области — рост достигнет 9,8%. В лидерах по темпам роста оказался и Санкт-Петербург — заработки местных жителей там увеличатся на 9,5%, а также Калмыкия и Забайкальский край (+9,1%).

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