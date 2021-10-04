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Минэк назвал регионы с самым сильным ростом зарплат в 2021 году

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По итогам 2021 года сильнее всего номинальные зарплаты граждан увеличатся в Москве и Тамбовской области — рост достигнет 9,8%. Это следует из прогноза социально-экономического развития Минэка на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го (документ есть в распоряжении «Известий»).

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В лидерах по темпам роста оказался и Санкт-Петербург — заработки местных жителей там увеличатся на 9,5%, а также Калмыкия и Забайкальский край (+9,1%). Замыкает список регионов с наибольшим увеличением номинальных зарплат Дагестан: там они вырастут на 9%.

Худшую динамику заработки граждан покажут в Коми, говорится в прогнозе: прирост окажется ниже инфляции и составит 4%.

Представлены в прогнозе и ожидания с более далеким горизонтом. К 2024 году номинальная зарплата продолжит расти во всех регионах, причем наиболее высокие темпы прогнозируются в Алтайском крае (+7,6% по консервативному варианту и +8% по базовому), Воронежской области (+7,7% и +8% соответственно) и Ярославской области (+6,4% и +8,5%). В топ регионов с лучшими результатами попали также Башкортостан (+4,8% и +9%), Новосибирская область (+7% и +9%), Дагестан (+7,9% и +9,6%) и, наконец, Калмыкия (+9,7% и +9,8%).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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