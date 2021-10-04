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В Гонконге приостановили торговлю акциями девелопера Evergrande

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Торговля акциями второго по величине девелопера Китая Evergrande Group, оказавшегося на грани дефолта, приостановлена в Гонконге в понедельник, 4 октября, в преддверии объявления о крупной сделке. Об этом говорится в заявлении компании на сайте Гонконгской фондовой биржи.

«Торговля акциями компании была приостановлена в 9:00 (04:00 мск) 4 октября 2021 года в ожидании публикации компанией объявления, содержащего внутреннюю информацию о крупной сделке», — отмечается в сообщении.

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Ранее в этот день Evergrande Group приостановил торговлю акциями на Hong Kong Stock Exchange, фондовой бирже в Гонконге. Как передавало агентство Reuters, у компании есть крупная задолженность: обязательства Evergrande составляют сотни миллиардов долларов, что равно 2% валового внутреннего продукта Китая.

В сентябре профессор Парижской школы бизнеса и китайского Юго-Западного университета финансов и экономики Бенджамин Чиао в интервью «Известиям» рассказал, что от возможного банкротства Evergrande пострадают внутренние инвесторы и граждане, вложившиеся в недвижимость.

По его словам, возникновение кризиса частично связано с изменениями в политике китайского правительства, заключающимися в установлении лимитов на ипотечное кредитование.

16 сентября фондовые индексы Гонконга упали до минимума 2021 года. Также снизились котировки акций на материковом Китае. Инвесторы стали продавать бумаги компаний на рынке недвижимости из-за опасения потрясений в экономике страны в связи с проблемами девелопера Evergrande Group. Из-за долгов компании ее акции упали на 8,5% — до минимума за 10 лет. Банк Goldman Sachs ранее сообщил, что кризис Evergrande может нести риски для всего китайского сектора недвижимости.

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