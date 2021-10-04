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Второй по величине девелопер КНР приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге
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Второй по величине девелопер КНР приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге

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Второй по величине девелопер Китая Evergrande Group 4 октября приостановил торговлю акциями на Hong Kong Stock Exchange, фондовой бирже в Гонконге.

«Торговля акциями China Evergrande Group останавливается сегодня в 09:00 (04:00 мск. — Ред.). Соответственно, торговля всеми структурированными финансовыми инструментами, относящимися к компании, также будет прекращена», — следует из заявления корпорации.

На крах и риск: как дефолт Evergrande может отразиться на российских компаниях
Приведет ли банкротство китайского девелопера к глобальному кризису

Как передает агентство Reuters, у компании есть крупная задолженность: обязательства Evergrande составляют сотни миллиардов долларов, что равно 2% валового внутреннего продукта Китая.

Акции Evergrande в этом году упали на 80%, в то время как ее подразделение по обслуживанию недвижимости упало на 43%, поскольку группа пытается собрать средства для выплат своим многочисленным кредиторам и поставщикам, отмечает издание.

В сентябре профессор Парижской школы бизнеса и китайского Юго-Западного университета финансов и экономики Бенджамин Чиао в интервью «Известиям» рассказал, что от возможного банкротства Evergrande пострадают внутренние инвесторы и граждане, вложившиеся в недвижимость.

По его словам, возникновение кризиса частично связано с изменениями в политике китайского правительства, заключающимися в установлении лимитов на ипотечное кредитование.

Как заявили опрошенные «Известиями» 22 сентября эксперты, в случае банкротства Evergrande могут пострадать также российские компании, работающие в сферах металлургии и добычи природных ископаемых.

Ранее, 16 сентября, фондовые индексы Гонконга упали до минимума этого года. Также снизились котировки акций на материковом Китае. Инвесторы стали продавать бумаги компаний на рынке недвижимости из-за опасения потрясений в экономике страны в связи с проблемами девелопера Evergrande Group. Из-за долгов компании ее акции упали на 8,5% — до минимума за 10 лет. Банк Goldman Sachs ранее сообщил, что кризис Evergrande может нести риски для всего китайского сектора недвижимости.

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