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Синоптики предупредили об аномально снежной зиме в России

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Этой зимой на значительной части территории России ожидается существенное увеличение количества осадков, рассказали специалисты центра «Фобос».

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Как пояснили специалисты, это связано с тем, что в текущем году в Арктике завершился процесс таяния льда. При этом в некоторых регионах страны уже начались снегопады, а где-то даже прошли штормы. Речь идет о Чукотке, Ямале, Таймыре, Южном Урале и Сибири.

В настоящее время нет серьезных оснований полагать, что глобальное потепление, действующее во всем мире, пойдет на спад. Однако ожидаемое сохранение значительных массивов льда в Арктике отразится на погодных условиях во всем Северном полушарии, отмечают эксперты.

«В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты», — указали в «Фобосе».

Синоптики прогнозируют, что это приведет к смещению циклонов у поверхности земли. Данное явление, в свою очередь, спровоцирует рост числа вторжений со стороны Северного Ледовитого океана. Также ожидается значительное увеличение количества осадков из-за усиления западно-восточного переноса воздушных масс.

«Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока», — сообщили метеорологи.

Они предупредили, что столичном регионе высота сугробов на четверть превысит норму, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири — в полтора-два раза.

3 октября руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что зимняя погода ожидает ряд регионов России в ближайшие дни. Так, зимняя погода устанавливается в Магаданской области, Туве и на Чукотке.

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