В Гидрометцентре предупредили о зимней погоде в ряде регионов РФ

Зимняя погода ожидает ряд регионов России в ближайшие дни. Об этом в воскресене, 3 октября, заявил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, зимняя погода устанавливается в Магаданской области, Туве и на Чукотке.

«В Магаданской области, на Чукотке уже лежит снег. Там уже вполне установившаяся зима. В Магадане ночные температуры достигают –9 градусов, а дневные — около 0 градусов. На Камчатке 3–4 октября прогнозируется сильный дождь, на севере — со снегом. Кроме того, ветер будет до 30 м/с, то есть будет метель», — рассказал синоптик ТАСС.

По словам Вильфанда, зимний характер погода приобретает и в Туве.

«В Туве очень рано установился снежный покров. Сейчас трудно говорить, временный он или нет. Температуры там ночные достигают –8 градусов, утром и вечером холодная погода тоже», — отметил он.

Ранее в этот день Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в европейской части России. По его словам, теплая погода, превышающая климатическую норму на четыре градуса, ожидает северные регионы — Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую, Псковскую области и Карелию.

В то же время регионы Урала и юга западной Сибири — Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую области — ждет аномально холодная погода из-за антициклона.

Ранее, 2 октября, синоптики предупредили жителей Москвы о рекордно высоком атмосферном давлении в начале следующей недели. Утром 2 октября в столице был обновлен суточный рекорд атмосферного давления. В 09:00 мск на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст., это на 2 мм выше, чем в 1975 году.